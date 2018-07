Atacante Raí retorna de empréstimo e pode ser opção para o ataque do Guarani

Um rosto conhecido voltou ao Brinco de Ouro nesta quinta-feira. O atacante Raí encerrou seu contrato de empréstimo com a Caldense-MG e está de volta ao Guarani, líder do Grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro, com 28 pontos. Assim, pode ser utilizado pelo técnico Marcelo Chamusca na sequência da competição para ajudar o time de Campinas (SP) a confirmar a classificação para as quartas de final.

Revelado na base do time campineiro, o jogador de 20 anos foi bastante aproveitado pelo então técnico Pintado durante a Série A2 do Campeonato Paulista. Ao fim do Estadual, foi emprestado para a Caldense para ganhar experiência na disputa da Série D do Brasileiro. No time mineiro, fez apenas quatro partidas e não marcou nenhum gol.

Raí retornou após a Caldense ter sido eliminada na segunda fase da última divisão nacional. Marcelo Chamusca ainda não se pronunciou sobre a possibilidade de utilizá-lo na reta final da Série C. Mesmo com bons números, o ataque é o setor que mais preocupa o Guarani. Em meio a uma rotatividade alta no setor ofensivo, a diretoria segue no mercado em busca de um camisa 9.

O time de Campinas volta a campo às 19h30 deste domingo, quando enfrenta o Boa, em Varginha (MG), pela 14.ª rodada. A única dúvida para o jogo é a presença do zagueiro Leandro Amaro, que segue com dores musculares. No último treino, Maurício foi o titular ao lado de Ferreira. Enquanto isso, quatro nomes deixaram o departamento médico. Evandro, Zé Antônio, Edinho e Renatinho já treinam normalmente com o restante do elenco e passam a ser opções para o técnico.