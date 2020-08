Atacante recebe oferta de clube árabe, mas deve seguir na Ponte Preta

A boa campanha na reta final do Campeonato Paulista atraiu olhares para o elenco da Ponte Preta. Após perder o zagueiro Henrique Trevisan - o português Estoril pediu o retorno imediato do atleta -, o clube alvinegro tenta segurar o atacante Alisson Safira, que recebeu recentemente uma proposta do futebol árabe.

Safira, de 24 anos, tem contrato até dezembro com a Ponte Preta. A expectativa é que esse vínculo se estenda até o final da Série B. No entanto, a decisão pela venda, ou não, do atacante partirá do Londrina, dono dos direitos econômicos do atleta. A oferta foi confirmada pelo empresário do jogador, mas a preferência, neste momento, é por permanecer em Campinas.

O atacante disputou 12 jogos com a camisa da Ponte Preta e marcou um gol. Além do clube campineiro, Safira passou por CSA, Londrina, Almirante Barroso, Foz do Iguaçu e Toledo, além de uma rápida passagem pelo futebol italiano.

Último jogo de Safira com a camisa Ponte foi justamente na derrota para o Palmeiras, por 1 a 0. Ele iniciou no banco de reservas, mas entrou no segundo tempo na vaga de Roger, este de saída do clube alvinegro.

A Ponte Preta fará sua estreia no Campeonato Brasileiro da Série B diante do América Mineiro no sábado, às 21 horas, no Canindé.