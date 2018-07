Atacante Robson festeja estreia com 'pé direito' no São Paulo

Nem bem chegou ao São Paulo, o atacante Robson teve sua primeira participação na equipe na vitória sobre o Figueirense por 3 a 1, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador foi escolhido pelo técnico Ricardo Gomes para entrar aos 33 minutos do segundo tempo, quando a vitória já estava encaminhada no Morumbi.

"Foi uma experiência totalmente diferente na minha carreira, inexplicável. Foi uma sensação única poder estrear pelo São Paulo. E fiquei ainda mais feliz porque conquistamos uma grande vitória. Estreei com o pé direito. Só posso agradecer ao Ricardo pela confiança, e que eu possa ajudar em novas oportunidades dentro de campo. Estou focado para ajudar os meus companheiros", afirmou o atleta.

Robson foi contratado para reforçar o ataque do time após mostrar um bom desempenho na Série B do Campeonato Brasileiro pelo Paraná. Com oito gols e cinco assistências, chamou a atenção da diretoria são-paulina. Agora, o atleta que começou a carreira na Ponte Preta e passou por São Caetano, Rio Claro e Ferroviária quer fazer história no time do Morumbi.

"Como todos os atletas do elenco, tenho condições de dar o meu melhor para brigar por uma vaga entre os titulares. E vou batalhar bastante para que isso aconteça. Estou à disposição do treinador e quero agarrar a próxima oportunidade, de preferência marcando gols. Ser titular do São Paulo representa muito, e vou lutar para que isso seja possível", disse Robson.