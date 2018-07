Atacante Rogério treina e deve estrear pelo Botafogo no domingo

O Botafogo deverá ter novidade na equipe que encara o líder Cruzeiro, sábado, no Maracanã. No treino da tarde desta quinta-feira, realizado no Engenhão, o técnico escalou o atacante Rogério ao lado de Emerson. Sua estreia pela equipe está praticamente definida.

Contratado junto ao Al Dhafra, dos Emirados Árabes, Rogério teve sua situação regularizada esta semana e foi apresentado oficialmente como reforço do clube na tarde desta quinta-feira.

O atacante já vinha treinando com o grupo há 15 dias, e foi relacionado entre os titulares por Mancini pela segunda vez consecutiva. O jogador se disse disposto a atuar em qualquer função ofensiva.

"No dia a dia a gente vai pegando amizade e entrosamento dentro de campo. Eu jogo mais pela ponta, mas se me colocar de meia, tanto pela esquerda ou pela direita, eu faço", garantiu o jogador.

No coletivo, o meia Carlos Alberto foi poupado e fez um trabalho físico à parte. Zeballos, e depois Julio Cesar, treinaram em seu lugar. Mesmo assim, o meia deve ser titular no sábado.