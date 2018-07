Atacante Sassá comemora nova chance no Botafogo

"É o melhor presente que poderia receber estar no profissional e comemorar o aniversário. Só penso em trabalhar e buscar minha oportunidade. Quero que 2013 seja um ano bem melhor, com muitos gols para me firmar no Botafogo", afirmou Sassá, que chegou a deixar sua marca no clássico com o Flamengo.

Integrado ao elenco principal do Botafogo, Sassá espera aproveitar o convívio com os jogadores mais experientes para crescer profissionalmente. "Estou aprendendo muito com esse convívio com o elenco. Quero aprender, mas também mostrar para que vim, que é fazer gols e buscar minha vaga", declarou.

Reunido aos demais jogadores, Sassá viajará ainda nesta sexta com a delegação do Botafogo rumo à Saquarema, onde o time faz sua pré-temporada. A equipe fará sua estreia no Campeonato Carioca no dia 20 deste mês, contra o Duque de Caxias, no Engenhão.