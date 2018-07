Atacante Saviola deixa o River Plate e fica livre no mercado

Com passagens por Barcelona e Real Madrid, o atacante Javier Saviola pode entrar na mira de clubes brasileiros nos próximos dias. O veterano, que está com 34 anos, anunciou nesta quinta-feira que não vai permanecer no River Plate na próxima temporada. Sua passagem pelo Monumental de Nuñez, iniciada em julho, chega ao fim sem gols.

"Logo depois de analisar minha situação atual com a comissão técnica, tomei a difícil decisão de não continuar jogando no River Plate", revelou o jogador em mensagem enviada À imprensa argentina.

Revelado pelo próprio River Plate, Saviola se transferiu em 2001 para o Barcelona. Tinha 20 anos e custou, à época, mais de 20 milhões de dólares. Foram 15 anos na Europa, passando por Sevilla, Real Madrid, Benfica, Málaga, Olympiakos e Verona antes de voltar a Buenos Aires.

"Queria um final diferente na minha volta ao River, mas as vezes os sonhos não se concretizam como a gente quer. Apesar disso, levo a enorme alegria de ter voltado ao clube que me viu nascer", comentou ele no comunicado.