Atacante se machuca em amistoso da França e preocupa Manchester United Uma das revelações da atual temporada europeia, o jovem Anthony Martial virou motivo de preocupação para o Manchester United nesta terça-feira. O atacante francês, de apenas 19 anos, se machucou no segundo tempo do amistoso com a Inglaterra, disputado em Wembley, em partida marcada por homenagens às vítimas dos atentados em Paris.