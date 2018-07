Atacante Shaqiri é a estrela de jovem time suíço chamado para a Copa

ZURIQUE - O meia Xherdan Shaqiri, do Bayern de Munique, é o principal nome da lista de 23 jogadores convocados nesta terça-feira pelo técnico Ottmar Hitzfeld para defender a Suíça na Copa do Mundo de 2014. O jogador é a estrela do jovem grupo chamado pelo treinador para o Mundial que será realizado no Brasil a partir de 12 de junho.

O atleta mais velho chamado por Hitzfeld é o defensor Steve von Bergen, que completará 31 anos de idade cinco dias antes da estreia da equipe nacional na competição, no dia 15 de junho, contra o Equador, em Brasília, no confronto que abrirá o Grupo E. Nesta chave, os suíços ainda terão como rivais a França, no dia 20, em Salvador, e Honduras, no dia 25, em Manaus.

O atacante Josip Drmic, por sua vez, foi convocado para Copa um dia depois de ter sido confirmado como reforço do Bayer Leverkusen. Ele assinou um acordo de cinco anos com o clube e deixou o Nuremberg, que acabou sendo rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Alemão.

Já os atacante Eren Derdiyok, que será novo companheiro de equipe de Drmic no Leverkusen, e o meio-campista Pajtim Kasami, do Fulham, foram incluídos na lista de espera de sete jogadores divulgada por Hitzfeld. Eles figuram naquela listagem exigida pela Fifa para o caso de o treinador precisar promover substituições na seleção em caso de lesões que poderão tirar um ou outro atleta do Mundial.

A Suíça foi uma das cabeças de chave do sorteio da Copa do Mundo de 2014, depois de a Fifa ter definido que o ranking das seleções determinaria este status. E, embora esteja longe de figurar na lista de favoritas ao título, a seleção do país caiu em um grupo considerado um dos menos complicados da primeira fase do Mundial, que tem a França como única grande potência, elevando assim suas chances de classificação às oitavas de final.

Confira a lista de convocados da seleção suíça:

Goleiros - Diego Benaglio (Wolfsburg), Yann Sommer (Basel) e Roman Buerki(Grasshoppers).

Defensores - Stephan Lichtsteiner (Juventus), Michael Lang (Grasshoppers), Steve von Bergen (Young Boys), Fabian Schaer (Basel), Philippe Senderos (Valencia), Johan Djourou (Hamburgo), Ricardo Rodriguez (Wolfsburg) e Reto Ziegler (Sassuolo).

Meio-campistas - Valon Behrami (Napoli), Blerim Dzemaili (Napoli), Gokhan Inler

(Napoli), Valentin Stocker (Basel), Tranquillo Barnetta (Schalke 04), Gelson Fernandes (Freiburg), Granit Xhaka (Borussia Mönchengladbach) e Xherdan Shaqiri (Bayern de Munique).

Atacantes - Haris Seferovic (Real Sociedad), Josip Drmic (Bayer Leverkusen), Admir Mehmedi (Freiburg) e Mario Gavranovic (Zurich).

Lista de espera - Marwin Hitz (Augsburg), Timm Klose (Wolfsburg), Silvan Widmer (Udinese), Pirmin Schwegler (Eintracht Frankfurt), Pajtim Kasami (Fulham), Fabian Frei (Basel) e Eren Derdiyok (Bayer Leverkusen).