Atacante sofre fratura e desfalca Levante no Espanhol

Juanlu se machucou na goleada de 4 a 1 sobre o La Coruña, na quarta-feira, pela Copa do Rei. A fratura foi confirmada nesta quinta, após exames médicos. O jogador precisará ser submetido nesta sexta a uma cirurgia semelhante a de David Villa. O atleta do Barcelona também fraturou a tíbia, no Mundial de Clubes, e ficará fora por pelo menos quatro meses.

Autor de seis gols em 14 jogos, Juanlu é um dos destaques do time que chegou a liderar a atual edição do Campeonato Espanhol. No momento, o Levante ocupa a quarta colocação da tabela. Na Copa do Rei, a equipe está garantida nas oitavas de final.