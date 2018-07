Atacante Suárez diz que errou e pede desculpas a Evra

A polêmica entre os dois começou em outubro, no clássico do primeiro turno do Campeonato Inglês. Evra reclamou de ofensas racistas e Suárez acabou suspenso por oito jogos pela Federação Inglesa. Durante a última semana, o técnico do Manchester, Alex Ferguson, pediu para o francês controlar a mágoa e cumprimentar normalmente o uruguaio. O treinador do Liverpool Kenny Dalglish parece só ter conversado sobre isso depois do ocorrido.

"Conversei com o treinador após a partida em Old Trafford e percebi que eu fiz as coisas erradas. Eu não apenas o ofendi, mas também o clube e por causa disso eu peço desculpas. Eu cometi um erro e lamento o que aconteceu", afirma Suárez, em texto publicado pelo site oficial do Liverpool.

"Eu deveria ter dado a mão a Patrice Evra antes do jogo e eu gostaria de me desculpar pela minha atitude. Eu gostaria de deixar esta história para trás e me concentrar em jogar futebol", completou o uruguaio.