Atacante Suazo retorna ao Chile e é apresentado no Colo-Colo

Artilheiro das Eliminatórias da Conmebol para a Copa do Mundo de 2010, Humberto Suazo será rival do Atlético Mineiro na próxima edição da Libertadores. O centroavante chileno de 33 anos voltou para casa e foi apresentado, nesta segunda-feira, como principal reforço do Colo Colo para a próxima temporada.

"Estou muito feliz por estar aqui e sinto que tenho muito para dar. Eu estou muito esperançoso de que iremos muito bem. Os objetivos são claros e a diretoria está montando um elenco para lutar para cumpri-los", disse o atacante, que estava no Monterrey, do México.

Suazo passou por diversos clubes menores do Chile até brilhar pelo Colo Colo, onde marcou 70 gols em 75 partidas e venceu três vezes o Campeonato Chileno. Adversário do Atlético-MG no Grupo 1, o Colo Colo também conta com nomes como o goleiro paraguaio Villar (ex-Valladolid) e o volante Maldonado, que defendeu diversos times brasileiros.