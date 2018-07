Atacante Thiago Ribeiro treina entre os titulares do Santos

Thiago Ribeiro tomou o lugar de Geuvânio no treino coletivo realizado na tarde desta quinta-feira, no CT Rei Pelé, e deve voltar ao Santos no jogo contra a Chapecoense, neste sábado, na Vila Belmiro. No começo da semana, ele afirmou que daria para aguentar pelo menos um tempo, após ter se recuperado recentemente de contusão, mas, como foi mantido durante toda a atividade entre os titulares, deve formar o ataque com Gabriel e Rildo.

A contusão de Thiago Ribeiro foi na derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG, no dia 18 de maio, na Arena Pantanal, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, ele ficou mais de dois meses em tratamento para se recuperar do estiramento no ligamento colateral do joelho direito.

Com o retorno de Thiago Ribeiro, o técnico Oswaldo de Oliveira passa a contar com um jogador mais experiente para formar o ataque, que também é capaz de ajudar na armação das jogadas.

Contra a Chapecoense, portanto, o Santos deve jogar com o time do treino desta quinta-feira: Aranha; Cicinho, Bruno Uvini, David Braz e Mena; Alison, Arouca e Lucas Lima; Thiago Ribeiro, Gabriel e Rildo.

Enquanto isso, o zagueiro Edu Dracena deu mais um passo em sua recuperação, ao treinar nesta quinta-feira entre alguns jogadores que estão voltando do departamento médico e outros que não tinham sido chamados para a concentração, mas usou um colete diferente (azul) para não receber combate.

Outro que finalmente dá sinais de estar voltando é Leandro Damião, que está sem jogar desde o dia 8 de maio (vitória por 2 a 1 sobre o Princesa de Solimões, na Arena Amazônia, pela Copa do Brasil). Durante a paralisação do Brasileirão, o atacante se recuperou da inflamação no púbis, mas voltou a se contundir no jogo-treino contra o SEV Hortolândia, realizado há duas semanas - um adversário caiu sobre a perna esquerda dele, provocando uma torção no tornozelo. É provável que seu retorno, pelo menos no banco, seja contra o Londrina, na próxima quinta-feira, pela Copa do Brasil.