Atacante Toró contrai coronavírus e desfalca o São Paulo no Brasileirão

O São Paulo informou na manhã desta terça-feira que o atacante Toró contraiu o novo coronavírus. O jogador teve resultado positivo no exame feito pelo elenco antes da partida contra o Red Bull Bragantino, nesta quarta, pelo Campeonato Brasileiro.

Segundo o São Paulo, Toró "está assintomático, em isolamento e assistido pelo departamento médico do clube". Pelo protocolo, o jogador ficará afastado por pelo menos dez dias até poder voltar às atividades no clube.

O São Paulo é tido como exemplo no controle de casos de coronavírus no elenco. Após a retomada dos campeonatos, apenas o volante Tchê Tchê contraiu a covid-19.

Toró é reserva, mas poderia ter chance como titular contra o Bragantino, porque Luciano e Pablo devem ser desfalques na partida desta quarta-feira. Com coronavírus, Toró perderá ao menos mais um jogo, no próximo domingo, no clássico contra o Santos.

O São Paulo é líder do Brasileirão, com sete pontos de vantagem para o Atlético-MG, segundo colocado. O jogo contra o Bragantino será realizado às 21h30, em Bragança Paulista, pela 28ª rodada do campeonato.