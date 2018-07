Atacante Villa exalta força dos mineiros resgatados no Chile

O jogador do Barcelona e da seleção espanhola, que nasceu em uma região de minas, enviou camisetas autografadas a mineiros no mês passado para oferecer seu apoio.

"Acompanhei o resgate como todos, mas de alguma forma quando você já viveu esse mundo vê as coisas de uma maneira mais sensível, porque sabe o que está envolvido e traz de volta memórias do passado", disse Villa ao site do Barcelona na quinta-feira.

"Neste caso estamos contentes que todos os mineiros estejam sãos e salvos", acrescentou.

"Todos nós no Barcelona e no futebol espanhol estamos orgulhosos e felizes que vocês tenham resistido e que estejam na superfície. Quero desejá-los uma vida muito feliz. Que esta experiência sirva para torná-los mais fortes", acrescentou.

Villa, de 28 anos, lembrou sua ligação com as minas desde que era criança e disse que as coisas pouco mudaram no setor. Ele pediu que os trabalhadores tenham mais segurança.

"Vamos ver se essa situação serve para que se melhore a infraestrutura para que não volte a acontecer nada disso."

(Por Mark Elkington)