Atacante Vinicíus espera emplacar sequência de jogos no Palmeiras

SÃO PAULO - Vinicius foi uma das principais opções do ataque palmeirense na conquista do título da Série B no ano passado, mas começou a atual temporada fora da equipe. Na noite de quinta-feira, porém, ele ganhou a chance de ser titular e ajudou na vitória sobre o São Bernardo no Pacaembu, pelo Campeonato Paulista. Agora, o jovem atacante de 20 anos espera emplacar uma sequência de jogos.

"O Leandro estava bem, o Alan nem se fala e o Diogo era a primeira opção. Como eu não estava jogando, tive de continuar treinando forte porque as oportunidades aparecem sempre. Infelizmente, nós perdemos o Leandro e o Diogo, e consegui fazer uma grande partida", disse Vinicius, citando nesta quinta-feira os dois companheiros que não jogaram por contusão.

Diante do São Bernardo, ele fez dupla de ataque com Alan Kardec e teve participação decisiva no segundo gol na vitória por 2 a 0, ao dar o passe para Valdivia. "Tive a oportunidade e, graças a Deus, fui bem. Talvez um pouco sem ritmo de jogo porque eu estava sem jogar, mas comecei com o pé direito", avaliou Vinicius, que espera agora novas chances.

A participação no jogo com o São Bernardo já deu um novo ânimo para Vinicius, que também comemora a notícia recente de que será pai - seu primeiro filho está previsto para nascer em julho. "Está vindo um moleque aí. Estou ansioso e queria que meu filho nascesse na semana que vem. É um incentivo a mais. Minha felicidade é completa", contou o jogador.