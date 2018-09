Atacante Walter é preso em Maceió por ameaçar com arma de brinquedo

Afastado dos gramados desde o dia 20 de julho por conta de uma lesão no joelho esquerdo, o atacante Walter foi preso na tarde desta sexta-feira em Maceió (AL) por supostamente ter ameaçado com uma arma de brinquedo uma equipe da Eletrobras, que iria cortar a energia do seu apartamento, no bairro de Ponta Verde.

Na delegacia, o atacante de 29 anos, atualmente no CSA, disse que tudo não passou de um mal-entendido e que em nenhum momento ameaçou ninguém. Além disso, Walter garantiu que a conta de luz havia sido paga.

"Eu brinco de airsoft, chumbinho. Ele pensou que eu tinha jurado ele, mas quem me conhece sabe que jamais faria isso. Quando a maré está ruim, vem tudo ruim. A luz estava certa, eles que estavam errados. Eu sempre desço e brinco com minha arma. O cara quer aparecer. Estou bem de boa, calmo, não fiz nada de errado", garantiu o atacante ao canal TNH1.

Revelado no Internacional e com passagens por Porto-POR, Cruzeiro, Fluminense, Goiás e Atlético-PR, entre outros, Walter está no CSA desde abril e neste período marcou dois gols em nove jogos.