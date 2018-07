Atacante Walter é relacionado pela 1.ª vez no Cruzeiro Principal dos 10 reforços do Cruzeiro para a temporada 2012, o atacante Walter, vindo do Porto, foi relacionado pela primeira vez pelo técnico Vagner Mancini e pode fazer a sua estreia contra Tupi, neste domingo, na Arena do Jacaré, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. Além dele, o volante Rudnei é outra novidade na lista de 18 relacionados.