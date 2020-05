Atacante Walter retorna ao Athletico-PR e assina contrato de três meses

Walter, de 30 anos, está de volta ao Athletico-PR. O anúncio foi feito, nesta quarta-feira, pelo clube em suas redes sociais. Jogador do time paranaense em 2015 e 2016, quando se sagrou campeão estadual e marcou 16 gols em 73 jogos, o atacante não joga desde novembro de 2018 e está suspenso por doping até 5 de julho. O contrato é de três meses.

"Eu agradeço a Deus e ao presidente Petraglia (Mario Celso), por poder viver tudo isso novamente. Tive uma conversa muito sincera com ele e depois fiquei quatro dias sem dormir, não acreditava que ele estava me dando essa chance", disse o jogador. "Foi uma emoção muito grande e a ficha começou a cair agora. Estou com muita gana de dar a volta por cima, vestir essa camisa e ser campeão de novo aqui. Está sendo muito especial."

Após atuar pelo Athletico-PR, Walter passou por Goiás, Atlético Goianiense, Paysandu e CSA. "É um recomeço para mim. Como se fosse na primeira vez, quando saí do Coque (bairro pobre do Recife) sem nada, em busca de dar algo para a minha mãe. É a mesma coisa, tenho algo a buscar. Estou muito feliz e focado, pensando apenas em chegar e trabalhar. Alegria de saber que todo mundo quer me ajudar", disse o centroavante, que sempre teve problemas para controlar o peso.

A relação de carinho do torcedor com o atacante sempre foi recíproca. Walter espera seguir conquistando a confiança de todos. "Só tenho que agradecer também o carinho que essa torcida tem por mim e está demonstrando nesses últimos dias. Terão sempre meu respeito."