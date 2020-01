Atacante Willian diz estar confiante na temporada do Palmeiras

O atacante Willian comemorou a participação do Palmeiras no Torneio da Flórida e disse estar confiante em seu rendimento e no do clube para a temporada de 2020.

O jogador, que marcou o segundo gol da vitória sobre o New York por 2 a 1, sofreu uma lesão grave no joelho na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro de 2018, passou por cirurgia no local, e retornou aos gramados apenas em julho do ano passado.

Desta vez, Willian disse que conseguiu descansar no período de férias e iniciar regularmente a pré-temporada com os demais companheiros, o que o deixou otimista para o restante do ano.

"É bom terminar de se preparar para ter um ano regular, nada melhor. Estou muito feliz, pude descansar nas férias e iniciar o ano sem dor, sem limitação. Estou feliz pelo desempenho bom com o grupo. Tem tudo para ser um ano maravilhoso", disse Willian.

O atacante confirmou ainda não ter tocado na bola no primeiro gol palmeirense contra o New York, anotado para Lucas Lima, autor do cruzamento no lance. "O gol não foi meu. Fiz o movimento, mas não cheguei a tocar na bola. Saí comemorando, vai que o árbitro anota o gol para mim."