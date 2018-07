Atacante Willian exalta força e união do elenco do Cruzeiro na temporada

BELO HORIZONTE - O atacante Willian acabou perdendo a disputa para ser titular do Cruzeiro na partida contra a Universidad de Chile para Marcelo Moreno, mas mesmo assim conseguiu deixar a sua marca no duelo ao fazer o quinto gol do time na goleada por 5 a 1, terça-feira, no Mineirão. Sem se preocupar com a condição de reserva, Willian prefere destacar a força do elenco do time mineiro.

"O Marcelo tem um grupo muito qualificado, todo mundo sabe disso, do potencial, da qualidade de cada um, mas creio que é uma dor de cabeça boa. Mas o mais importante é o respeito de um pelo outro, a união. Todo mundo quer estar jogando, mas acho que é uma disputa sadia e o bom que o coletivo está sempre prevalecendo", destacou.

Willian garante que a disputa deixa um clima sadio no elenco do Cruzeiro. "A gente tem um grupo maravilhoso e uma coisa que sempre vou ressaltar, que é a humildade, a dedicação de todos no dia a dia, nos trabalhos. Estamos em um bom ambiente, um grupo forte, o melhor que já trabalhei e é essa união o ponto forte do nosso elenco", completou.

O atacante prometeu seguir aproveitando as oportunidades no Cruzeiro para tentar convencer o técnico Marcelo Oliveira a escalá-lo como titular. "Quero estar aproveitando as oportunidades sempre, indiferente que seja no segundo tempo, na etapa final. Tenho que estar sempre pronto, trabalhando para seguir correspondendo", comentou Willian, autor de três gols em 2014.