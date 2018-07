Atacante Willian José acerta com Real Madrid B

RIO - Especulado no Botafogo, o atacante Willian José viu seu futuro mudar quando o Real Madrid atravessou a negociação com o Deportivo Maldonado, clube uruguaio que detém os direitos econômicos do jogador. Agora, em vez do Rio de Janeiro, Willian José está de malas prontas para ir à Espanha. O atacante chega ao Real Madrid B por empréstimo com opção de compra ao final do contrato.

"É um projeto como o do Casemiro (volante revelado pelo São Paulo), que ganhou experiência e depois subiu para a equipe profissional. É uma grande oportunidade para a minha carreira e espero aproveitar da melhor maneira", afirma Willian. "É um clube de destaque mundial, que conta com jogadores importantes e que está na história do futebol. Será uma honra vestir esta camisa".

O atacante viaja a Madri ainda nesta semana, assim que acertar sua rescisão contratual com o Santos e algumas pendências com o clube espanhol. De acordo com a sua assessoria, o acordo firmado com o Real prevê a opção de compra dos direitos do atacante após o fim do período de empréstimo, cujo tempo ainda não foi revelado.

Antes de ir para o clube espanhol, que ainda não oficializou a sua contratação, Willian José atuou pelo Barueri entre 2009 e 2010, pelo São Paulo nas temporadas 2011 e 2012, antes de vestir as camisas de Grêmio e Santos no ano passado.

"Eu e o (agente) Gustavo Arribas nos reunimos e decidimos que seria uma grande chance para a carreira do Willian. Conversamos com o pessoal do Real e definimos a situação. O jogador está muito feliz e tem tudo para dar certo na Europa", afirmou Nick Arcuri, empresário do atacante.