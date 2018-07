Atacante Willian José assina e reforça o Real Madrid B

"É a realização de um sonho e a grande oportunidade da minha carreira. Tenho experiência em grandes clubes do Brasil e o Real Madrid é um dos maiores clubes do mundo. Vou me esforçar ao máximo para fazer grandes jogos aqui", disse o atacante, de 22 anos, que assinou contrato de empréstimo com a opção de compra.

Depois de ter sucesso com Casemiro - que foi emprestado pelo São Paulo no começo do ano passado e comprado pelo Real ao fim da temporada, subindo para o plantel principal -, o time espanhol resolveu tentar a sorte com outros integrantes da seleção sub-20 de Neymar e Lucas. Flertou com Henrique, atacante revelado pelo São Paulo e que hoje está no Botafogo, mas fechou mesmo com Willian José.

O atacante está na Espanha desde a quarta-feira passada, mas só nesta terça-feira vai começar a treinar com o grupo. "Desde que chegamos na Espanha estou treinando, para me manter em forma, e isso vai me ajudar a alcançar o mesmo ritmo que os meus colegas rapidamente", completou o jogador.

O Real Madrid B é último colocado da segunda divisão da Espanha, com apenas 21 pontos em 22 jogos, uma diferença não tão grande para o líder Sporting Gijón, que tem 36. Também nesta janela de transferências o clube contratou o meia Pablo, do Figueirense.