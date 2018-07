Atacante Willian José mira a Libertadores no Grêmio

PORTO ALEGRE - Um dos destaques do São Paulo na campanha vitoriosa da Copa Sul-Americana, Willian José agora quer fazer sucesso também na Copa Libertadores, principal competição da América do Sul. O atacante foi apresentado no Grêmio nesta quinta-feira.

"Espero conquistar meu espaço e ir em busca da Libertadores. Apareceu a proposta do Grêmio e acreditei nela, sabendo também da sua estrutura e da nova Arena. Espero ser muito feliz aqui", afirmou o atacante, já em Porto Alegre, após ser titular pelo São Paulo na decisão da Sul-Americana, na noite de quarta, no Morumbi.

Willian José poderá ter chances no time titular do Grêmio no início do Campeonato Gaúcho e na fase preliminar da Libertadores, uma vez que Kleber se recupera de uma cirurgia realizada recentemente. O atacante titular só deve voltar aos gramados no fim de janeiro. Para tanto, Willian José terá a concorrência de André Lima.

Também apresentado nesta quinta, o lateral-esquerdo Alex Telles também quer buscar seu espaço na equipe principal. "Vou procurar trabalhar para buscar meu espaço. Com certeza vai depender muito de mim. Eu vim para ajudar o Grêmio. Sei que vou crescer muito, pois vou encostar no Vanderlei e no Roger, que foram laterais, para pegar o máximo de experiência deles", declarou.

Alex Telles se formou nas categorias de base do Juventude, no qual foi bicampeão da Copa FGF, no final de novembro. Telles assinou contrato de três anos, enquanto Willian José acertou vínculo por empréstimo de um ano e meio.

"São jovens jogadores de talento que estamos observando há bastante tempo. O William é um jogador que está acostumado a vestir camisa de peso. O Grêmio traz jogadores que estão acostumados a ganhar e ser campeões. Tenho certeza que eles vão dar muita alegria à torcida", avaliou o diretor executivo de futebol, Rui Costa.