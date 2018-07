Atacante Willian treina no Cruzeiro pela 1ª vez

O reforço não foi a única boa notícia para o técnico Marcelo Oliveira. Ele pôde contar com os retornos do lateral-direito Ceará, do volante Henrique e do lateral-esquerdo Everton. Eles participaram normalmente do treino com bola em campo reduzido e têm chances de serem relacionados para o clássico.

O meia Élber foi liberado pelo departamento médico nesta terça, mas não deve entrar em campo no domingo. Ele reiniciou os trabalhos físicos após se recuperar de uma lesão na coxa. O elenco do Cruzeiro voltará aos treinos nesta quarta, em dois períodos, às 9h e às 15h30, de olho no clássico.