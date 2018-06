Atacante Yoshinori prevê jogo tenso e pede Japão criativo diante da Colômbia

O atacante Yoshinori Muto avaliou que a partida de estreia do Japão na Copa do Mundo da Rússia contra a Colômbia nesta terça-feira, às 9 horas (de Brasília), em Saransk, pelo Grupo H, será tensa e, para vencer, os jogadores da equipe terão de fazer jogadas individuais criativas.

"Nossos oponentes são mais fortes e mais rápidos que nós e será difícil para nós manter a posse da bola. Mas se podemos criar chances, isso nos dá muito oportunidades de ganhar. Eu quero ajudar meu time a vencer. A partida será tensa, mas se alguém puder mostrar uma jogada corajosa, isso energizará toda a equipe", avaliou o jogador de 25 anos, do Mainz, da Alemanha.

Yoshinori Muto é um dos que podem surpreender os colombianos. Para isso, quer voltar à sua antiga característica de driblador. "Desde que comecei a jogar como atacante, tive menos oportunidades de mostrar minhas habilidades de drible. Mas eu sou originalmente um driblador. Então, quero recuperar meu antigo eu. Minha experiência nesta Copa do Mundo será inútil se eu não puder mostrar isso".

O lateral-direito Hiroki Sakai mostrou preocupação com Radamel Falcao Garcia, atacante da Colômbia, principalmente na bola aérea. "Está sempre presente nas jogadas perigosas, mesmo que pareça que está desatento às vezes. Ele antecipa as bolas cruzadas dos pontos cegos dos defensores. Temos de manter o nosso foco. Temos de encontrar maneiras de reduzir as chances de cruzamentos, eliminando as tentativas de entrarem na área".

Os japoneses treinaram neste sábado em Kazan e continuam neste domingo a preparação para a estreia no Grupo H do Mundial. Estarão em Saransk, local da partida, na segunda-feira, quando farão o reconhecimento do gramado. Depois da Colômbia, o Japão encara Senegal, no dia 24, e Polônia, no dia 28.