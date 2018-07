Atacante Zé Eduardo festeja ano nota 10 para ele e para a equipe do Santos

SANTOS - Contratado no início do ano como um desconhecido para a grande maioria dos torcedores do Santos, o atacante Zé Eduardo ganhou espaço no time com a saída do titular André do clube após a conquista da Copa do Brasil. Vice-artilheiro do time santista no Campeonato Brasileiro, ficando apenas atrás de Neymar, o jogador festejou nesta quarta-feira a temporada que viveu na equipe, na qual também fez parte da campanha do título paulista.

"O ano de 2010 foi nota 10 para o Zé Eduardo e para o Santos. Foi um ano de conquistas, maravilhoso. Tive oportunidades que não tinha nos outros times. Mas continuo com minha cabeça no lugar e com meus pés no chão", disse o jogador, de 23 anos, que já teve passagens por Palmeiras, Cruzeiro, Sport, Grêmio, São Caetano, América-MG e ABC-RN.

Apesar de já ser "rodado" no futebol, apenas no Santos Zé Eduardo conseguiu ter uma boa sequência de jogos. E, embora a equipe santista não lute por mais nenhum objetivo nas duas rodadas finais do Brasileirão, ele enfatizou que seria importante fechar o torneio entre os cinco primeiros colocados. Para ter chances de isso ocorrer, o time precisaria vencer Avaí, no próximo domingo, em Florianópolis, e depois o Flamengo, na Vila Belmiro, no dia 5 de dezembro, na rodada final da competição.

"Não cabe a nós avaliar as campanhas do Avaí e do Flamengo. Temos que pensar no Santos. Queremos ficar na melhor posição possível. Se conseguirmos terminar entre a quarta e a quinta posição, não será perfeito, mas poderemos dizer que foi um ano maravilhoso no geral", reforçou o jogador, lembrando que os dois próximos rivais do Santos são times que ainda lutam para se livrar do rebaixamento.