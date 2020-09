Atacante Zé Roberto deixa a Ponte Preta e volta para o Atlético-GO

O Atlético-GO anunciou nesta quinta-feira a contratação do atacante Zé Roberto. O jogador estava disputando a Série B do Campeonato Brasileiro com a camisa da Ponte Preta, mas pertencia ao Mirassol, clube que acabou negociando 60% dos direitos econômicos com a equipe rubro-negra.

"O atacante Zé Roberto está de volta ao Atlético! Concluímos a contratação e o clube adquiriu 60% dos direitos econômicos do atleta. Contrato de três anos. Artilheiro nato, Zé Roberto será peça fundamental para o clube nos objetivos da temporada. Seja bem-vindo de volta! Círculo vermelho", disse o presidente do clube goiano, Adson Batista.

Zé Roberto deixou a Ponte Preta após fazer nove partidas com a camisa alvinegra e marcar apenas um gol. O jogador mostrou certa insatisfação com a comissão técnica de João Brigatti e não vinha sendo aproveitado nos últimos jogos entre os titulares. Diante do Operário na última partida da equipe na Série B, entrou no decorrer do duelo, que acabou empatado por 1 a 1.

Sem entender o motivo que o fez ser preterido pelo treinador, optou por retornar ao Atlético Goianiense, clube pelo qual iniciou a temporada 2020, mas fez um único jogo, antes de ser vendido para o Baniyas, dos Emirados Árabes Unidos. Voltou ao Brasil para defender o Mirassol e apareceu no radar da Ponte após ser o destaque na eliminação do São Paulo no Campeonato Paulista, marcando dois gols.

O atacante deixa a Ponte para reforçar o setor ofensivo do Atlético, que tem apenas 12 pontos no Brasileirão, dois a mais do que o Bragantino, primeiro dentro da zona de rebaixamento. A diretoria do clube campineiro ainda não confirma a negociação, mas será ressarcida com valor referente ao salário do atleta e direitos de imagem.