Atacantes fazem duelo olímpico no clássico Santos x São Paulo

A 40 dias dos Jogos do Rio, o clássico entre Santos e São Paulo, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro, terá como protagonistas dois possíveis convocados para seleções candidatas à medalha de ouro. Os artilheiros Gabriel e Calleri fazem no Pacaembu, às 16h, a prévia de um eventual confronto entre Brasil e Argentina na Olimpíada.

Os dois jogadores são os artilheiros das respectivas equipes na temporada. Gabriel, com 10 gols, vive a expectativa de ser convocado pelo técnico Rogério Micale na quarta-feira. O santista de 20 anos é um dos favoritos a estar entre os 18 chamados, pelas passagens por categorias de base da seleção brasileira e pela participação na Copa América Centenário.

O argentino Calleri, autor de 15 gols pelo São Paulo, volta ao time após cumprir suspensão e ao contrário de Gabriel, não está tão seguro da convocação. Aos 22 anos, ele está na pré-lista de 35 convocados, porém enfrenta forte concorrência de colegas que atuam no futebol italiano, como Icardi (Inter de Milão) e Dybala (Juventus).

Os dois principais nomes do clássico paulista marcaram três gols cada no Brasileiro e têm nos times a companhia de outros candidatos à vaga nas seleções olímpicas. Pelo lado do Santos, estarão em campo o lateral-esquerdo Zeca e o volante Thiago Maia. O zagueiro são-paulino Rodrigo Caio vive situação semelhante à de Gabriel e é outro nome praticamente confirmado nos Jogos do Rio.

Fora a presença de possíveis jogadores olímpicos, Santos e São Paulo chegam ao clássico com campanhas parecidas e apenas um ponto de diferença entre si. A possibilidade de entrar no G-4 do Brasileiro está em disputa.

Pela primeira vez desde março de 1999 as equipes vão se enfrentar no Pacaembu, local escolhido por iniciativa do Santos. As diretorias dos clubes selaram o acordo dos dois clássicos pelo Brasileiro serem realizados no estádio paulistano.

O objetivo inicial era tentar incluir também a torcida visitante, para marcar o jogo como um clássico da paz. Mas o Ministério Público preferiu não abrir exceção após ter determinado em abril que todos os clássicos paulistas teriam torcida única até o fim do ano por questão de segurança.

Para não desperdiçar a iniciativa, os dois clubes combinaram de fazer os jogadores compartilharem o mesmo ônibus para chegar ao Pacaembu. "Essa ação que faremos é para mostrar que a rivalidade fica só dentro de campo", comentou o volante Hudson, que se recuperou de lesão e deve ficar no banco de reservas. No Santos, a dúvida é se Lucas Lima será titular. O meia tenta recuperar a forma física ideal.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X SÃO PAULO

SANTOS: Vanderlei; Victor Ferraz, Gustavo Henrique, Luiz Felipe e Zeca; Renato, Thiago Maia, Lucas Lima (Léo Cittadini) e Vitor Bueno; Gabriel e Rodrigão. Técnico: Dorival Junior.

SÃO PAULO: Denis; Bruno, Maicon, Rodrigo Caio e Matheus Reis; João Schmidt e Thiago Mendes; Centurión, Ganso e Michel Bastos; Calleri. Técnico: Edgardo Bauza.

Juiz: Raphael Claus

Na TV: Globo

Local: Pacaembu

Horário: 16h