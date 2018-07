Atacantes voltam a treinar e devem reforçar o Vasco Na tentativa de reverter a maré ruim, com cinco derrotas seguidas no Brasileiro, o técnico Marcelo Oliveira deve ganhar dois importantes reforços para o duelo do Vasco contra o Sport, domingo, em São Januário. Os atacantes Alecsandro e Carlos Tenorio estão recuperados de estiramento muscular e treinaram bem nesta segunda, em São Januário.