Ataíde Gil Guerreiro é o novo vice-presidente de futebol do São Paulo

SÃO PAULO - Ataíde Gil Guerreiro foi confirmado como vice-presidente de futebol do São Paulo. O empresário ocupará o cargo, que terá viés mais executivo e menos ligado às contratações, e já foi apresentado aos jogadores antes do treino desta sexta-feira no Morumbi.

Considerado um homem duro, terá a missão de conciliar e supervisionar todo o departamento, suas funções burocráticas, e levar ao presidente apenas as questões mais importantes.

A parceria entre os dois é antiga. Ataíde já foi diretor executivo do Clube dos 13 - criado por Aidar - na década de 1980. Ele também fez parte da Federação Paulista de Futebol até 2008, quando deixou a entidade como protesto pelas acusações de que o São Paulo deu ingressos do show da cantora Madonna ao árbitro Wagner Tardelli antes da partida contra o Goiás na última rodada do Campeonato Brasileiro, que garantiu o hexacampeonato.

Ataíde ocupará o cargo de João Paulo de Jesus Lopes, que será mantido na diretoria, mas não no futebol. Ele agora ocupará a vice-presidência administrativa a pedido do próprio Aidar, que o considera o perfil ideal para alavancar o segmento. Além do futebol, Jesus Lopes já foi diretor de planejamento no clube.

O restante da diretoria deve ser anunciado aos poucos. Além da dupla, o presidente anunciou também que Roberto Natel será o vice geral do clube. Gustavo Vieira de Oliveira, gerente executivo de futebol, será mantido pelo menos até o fim do ano. Aidar quer acompanhar seu trabalho de perto.