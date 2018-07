Ataíde rompe silêncio e admite 'entrevero' com Carlos Miguel Aidar

O ex-vice-presidente do São Paulo, Ataíde Gil Guerreiro, interrompeu o silêncio nesta sexta-feira e emitiu um comunicado sobre a crise política do clube. O ex-dirigente admitiu que teve um desentendimento com o presidente Carlos Miguel Aidar e afirmou que apenas vai se pronunciar sobre o caso apenas para os membros do Conselho Deliberativo.

Exonerado na última terça-feira, Ataíde era o braço direito de Aidar e ao sair, iniciou a maior crise política da história do São Paulo. Todos os diretores e demais vice-presidentes deixaram os cargos e agora o presidente do clube tenta encontrar soluções para remontar toda a cúpula.

Ataíde e Aidar tiveram uma briga na manhã de segunda-feira durante reunião em um hotel em São Paulo e segundo o ex-dirigente, a divergência se deu por desacordos com a forma como o clube tem sido gerido. Os dois tomaram posse em seus cargos em abril do ano passado, quando Aidar foi eleito presidente para suceder Juvenal Juvêncio.

Confira o comunicado de Ataíde Gil Guerreiro:

Caros jornalistas,

Tenho o maior respeito por todos vocês.

A Imprensa tem que estar a par da verdade dos fatos para evitar distorções e informar corretamente a torcida, que está sempre à procura de conhecer o que se passa no seu clube do coração.

Algumas vezes, porém, a fonte da notícia necessita de privacidade. Discutir assuntos controversos publicamente complica o quadro político que está difícil de administrar.

Confirmo que houve entrevero entre mim e o Presidente Carlos Miguel Aidar no café da manhã no Hotel Radisson, na última segunda-feira. O motivo do meu comportamento agressivo está na minha total discordância aos métodos de administração do Presidente. Estes serão discutidos exclusivamente no Conselho Deliberativo do Clube, único órgão com autoridade para dirimir nossas divergências.

Muitas notícias tem saído na mídia, verdadeiras e falsas, em respeito aos meus colegas do Conselho Deliberativo, não vou confirma-las e nem nega-las, eles tem o direito de conhecer a realidade dos fatos em primeiro lugar.

Conto com a compreensão de todos,

Obrigado.

Ataíde Gil Guerreiro.

São Paulo, 9 de outubro de 2.015.