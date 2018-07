Ataíde vê São Paulo com melhor elenco e 'cobra' Muricy

A chegada de Centurión e a negociação que pode colocar Dória no São Paulo não deixam dúvidas ao vice de futebol Ataíde Gil Guerreiro: o clube tricolor, mesmo se o zagueiro do Olympique de Marselha não chegar, tem o melhor elenco do Brasil.

Ao analisar o plantel montado para a temporada, Ataíde disse que o principal desafio de Muricy será administrar as muitas opções que agora tem à disposição para manter o grupo motivado. A ''cobrança'', no entanto, veio precedida de elogios ao treinador.

"Acho o Muricy o melhor técnico do Brasil, mas agora ele tem que mostrar que é bom administrador de banco. Hoje o São Paulo está com o elenco equilibrado, jovem. Ele terá que administrar muito bem no banco porque a pior coisa que existe é jogador descontente, mas tenho certeza de que ele saberá administrar. Porque o elenco, na minha opinião, é o melhor do futebol brasileiro, sem contestação", disse o dirigente.

Muricy tem o desempenho acompanhado de perto pela diretoria, que ficou bastante incomodada com as críticas feitas no fim do ano passado de que o planejamento estava atrasado em relação aos concorrentes. O presidente Carlos Miguel Aidar chegou a dar uma entrevista dizendo que o técnico "devia" um título para o clube em 2015, mas desta vez preferiu ser mais comedido para não pressionar mais Muricy.

"Acredito que seja um dos elencos mais fortes. Temos uma Libertadores, um Campeonato Paulista, um Brasileiro e queremos ganhar. É um dos principais candidatos em tudo o que disputar", projetou Aidar.