Atalanta bate a Inter e ajuda Juventus no Italiano A Atalanta venceu a Inter de Milão por 3 a 2, neste domingo, em Bérgamo, e acabou ajudando a líder Juventus no Campeonato Italiano. O resultado manteve a equipe adversária estacionada na vice-liderança, com 27 pontos, enquanto o time de Turim lidera com 31 e voltou a disparar no topo da tabela.