Atalanta derrota a Juventus com gol no final e ultrapassa o rival no Italiano

Em duelo direto pelas primeiras posições do Campeonato Italiano, a Atalanta derrotou a Juventus neste domingo, por 1 a 0, em casa, no estádio Atleti Azzurri d'Italia, em Bérgamo, pela 31ª rodada da competição. O gol que garantiu o triunfo saiu aos 41 minutos da etapa final, dos pés do meio-campista ucraniano Ruslan Malinovskyi.

Com o resultado, a Atalanta ultrapassou a Juventus na tabela de classificação, subindo para a terceira colocação, com 64 pontos, dois a mais que o rival de Turim, agora quarto colocado, e dois a menos que o vice-líder Milan, que, mais cedo, derrotou o Genoa no San Siro com gols de Rebic e Scamacca.

Desfalcado do astro Zlatan Ibrahimovic no confronto deste domingo, o time de Milão segue à caça da arquirrival Internazionale, que lidera o torneio com 74 pontos e ainda entra em campo contra o Napoli neste domingo.

Em Bérgamo, o que se viu foi uma partida marcada pelo equilíbrio. Atalanta e Juventus se alternaram nas investidas ao ataque no primeiro tempo. A "Velha Senhora" teve mais posse de bola, mas os donos da casa finalizaram mais vezes.

Ambos, no entanto, careceram de mais contundência no ataque e falharam na eficiência perto do gol. O time de Turim sentiu muito a falta do astro Cristiano Ronaldo, que desfalcou a equipe do técnico Andrea Pirlo por conta de um problema muscular.

Os dois rivais acertaram apenas um chute cada em direção ao gol nos primeiros 45 minutos. Morata e Dybala foram os que mais tentaram algo pelo lado da Juve. Muriel e Zapata foram os melhores da Atalanta.

Na etapa final, o panorama continuou o mesmo, com equilíbrio e poucas oportunidade de gols para os dois lados, até a parte derradeira da partida. Aos 41 minutos, após cobrança de escanteio curto, a bola chegou para Malinovskyi. O meio-campista arriscou um chute forte e contou com desvio do brasileiro Alex Sandro para ver a bola morrer nas redes e garantir o triunfo de sua equipe.

Em outros jogos já encerrados pela 31ª rodada da liga italiana, o Bologna (11º) goleou o Spezia (14º) em casa por 4 a 1 e a Lazio fez 5 a 3 em cima do Benevento, no duelo mais maluco do dia, com destaque para o artilheiro Ciro Immobile, que balançou as redes duas vezes e ainda perdeu um pênalti. O time da capital está na sexta posição, com 58 pontos, um a menos que o Napoli, e o Benevento briga contra o rebaixamento. No momento, ocupa o 16ª posição, com 30 pontos.