Atalanta derrota a Lazio e se aproxima da vaga na próxima Liga dos Campeões

O Atalanta derrotou a Lazio por 3 a 1, neste domingo, em Roma, pela 35ª rodada do Campeonato Italiano, e manteve a quarta colocação da tabela, agora com 62 pontos. O time de Bérgamo só tem um ponto a menos que a Internazionale, terceira colocada. O time romano ficou com 55 pontos.

A vitória da Atalanta foi de virada. Parolo abriu o placar para a Lazio, aos três minutos de jogo. Vice-artilheiro, com 22 gols, Zapata empatou ainda no primeiro tempo para os visitantes. Castagne, aos 13, e Wallace (contra), aos 31, foram os gols que determinaram o triunfo.

Jogando em casa, o Empoli obteve importante vitória na sua briga contra o rebaixamento. Diego Farias, aos nove minutos da segunda etapa, fez o único gol do jogo. Com 32 pontos, a equipe da casa fica a apenas dois da Udinese, que empatou no sábado frente à Inter de Milão.

Parma e Sampdoria empataram em um jogo de seis gols. Gazzola abriu o placar para o Parma, aos dois minutos. Mas o time de Gênova tem Quagliarella, o artilheiro do campeonato, com 25 gols. O atacante fez dois, um aos 28, de pênalti, e outro aos 16 da segunda etapa. Defrel, aos 38, completou o placar. O Parma atingiu os 38 pontos, enquanto a Sampdoria fica com 49.

Outro empate foi registrado em Régio da Emília. O resultado de 2 a 2 com o Sassuolo decretou o rebaixamento do Frosinone, que alcançou 24 pontos, dez atrás da Udinese, a três rodadas do fim do campeonato. Sammarco e Paganini colocaram o Frosinone em vantagem após 36 minutos de jogo. O segundo tempo foi todo do time da casa. Ferrari e Boga marcaram para o Sassuolo, que atingiu os 42 pontos.