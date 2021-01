Atalanta derrota o Cagliari e avança às quartas de final da Copa da Itália

Uma das forças do futebol italiano nas últimas temporadas, a Atalanta começou bem a disputa da Copa da Itália. Em sua estreia já na fase de oitavas de final - as oito primeiras colocadas da última edição do Campeonato Italiano têm esse direito -, a equipe de Bérgamo recebeu o Cagliari e venceu por 3 a 1, avançando às quartas de final.

O próximo rival da Atalanta será conhecido apenas na semana que vem. Ele sairá na próxima quinta-feira, quando a Lazio receberá o Parma no estádio Olímpico, em Roma. Qualquer que seja o adversário, a equipe de Bérgamo será mandante no jogo único, marcado para o próximo dia 27.

A Atalanta saiu na frente no finalzinho da etapa inicial, aos 43 minutos. O atacante colombiano Muriel recebeu na área, avançou até a linha de fundo e tocou para o russo Aleksei Miranchuk bater de primeira e marcar o primeiro gol.

Porém, o Cagliari reagiu e empatou no começo do segundo tempo. Aos 10 minutos, Sottil avançou em velocidade pela esquerda, escapou da marcação e bateu por baixo do goleiro Sportiello.

Só que a Atalanta retomou o controle do jogo e anotou mais dois gols para garantir a vitória. Aos 16 minutos, Gosens passou para Muriel bater no canto direito e deixar a equipe da casa novamente em vantagem. Pouco depois, aos 19, Sutalo aproveitou uma cobrança de escanteio para finalizar de primeira e marcar o terceiro.

Em outra partida válida pelas oitavas de final da Copa da Itália nesta quinta-feira, o SPAL surpreendeu o Sassuolo e venceu por 2 a 0, na cidade de Sassuolo - gols de Missiroli e Dickmann, ambos no segundo tempo. Nas quartas, a equipe que atualmente disputa a Série B terá pela frente a Juventus, em Turim.