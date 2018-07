Atalanta disputa amistoso no mesmo horário da final da Copa e goleia

O Atalanta não deu importância para a final da Copa do Mundo da Rússia e marcou um amistoso no mesmo dia e horário que França e Croácia entraram em campo no Estádio Luzhniki, em Moscou. Enquanto os franceses bateram os croatas por 4 a 2 e chegaram ao bicampeonato mundial, o Atalanta goleou o Chiasso, da Suíça, por 6 a 1, na cidade de Clusone, na Itália.

A vitória foi de virada. Os visitantes abriram o marcador com Malinowski. E os italianos viraram com dois de Alejandro Gomez. Mancini, Hateboer, Zapata e Marten De Roon deram números finais.

O domingo também contou com outros amistosos, que aconteceram mais cedo do que França x Croácia. Curiosamente, os três principais times de Moscou, cidade que recebeu a decisão do Mundial, estiveram em campo. O CSKA goleou o Besiktas por 4 a 1, o Spartak bateu o Proleter por 3 a 0, e o Dínamo bateu o Arminia Bielefeld por 4 a 1.

Outro time italiano que entrou em campo foi o Bologna, que passou fácil pelo La Fiorita Montegiardino por 4 a 0. O Werder Bremen disputou um torneio amistoso com dois jogos. Primeiro, empatou em 1 a 1 com o Pribram. depois bateu o Duisburg por 1 a 0.