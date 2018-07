Atalanta e Lazio empatam em jogo de seis gols no Italiano

Atalanta e Lazio fizeram um grande jogo na conclusão da 17ª rodada do Campeonato Italiano. Mirando a conquista de vagas em competições europeias na próxima temporada, os times empataram por 3 a 3 neste domingo no duelo disputado em Bérgamo, no Estádio Atleti Azzurri d'Italia.

A igualdade foi melhor para a visitante Lazio, pois a equipe chegou a estar perdendo por 2 a 0, ainda que o resultado tenha deixado o time mais distante da briga por uma vaga na Liga dos Campeões, com 33 pontos, na quinta colocação. Já a Atalanta acumula 24 pontos, em sétimo lugar.

O time de Bérgamo abriu 2 a 0 em apenas 22 minutos, com gol marcados por Mattia Caldara e Josip Ilicic. Mas a Lazio conseguiu ir ao intervalo com o jogo empatado em 2 a 2, graças aos gols de Sergej Milinkovic-Savic, aos 27 e aos 35.

Ilicic voltou a marcar e deixar a Atalanta em vantagem ao converter pênalti no início da etapa final, mas a Lazio empatou novamente o placar, dessa vez definitivamente, com Luis Alberto, aos 34 minutos.

No duelo entre times que estão na zona de rebaixamento do Italiano, venceu o menos pior. O SPAL superou, fora de casa e de virada, o Benevento por 2 a 1, chegando aos 14 pontos, em 18º lugar, enquanto o lanterna segue com apenas um. O time até abriu o placar com um gol contra de Michele Cremonesi, mas depois foi vazado duas vezes por Sergio Floccari.