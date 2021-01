Atalanta empata com a Udinese e desperdiça chance de entrar no G-4 do Italiano

Uma das forças do futebol italiano nas últimas temporadas, a Atalanta desperdiçou nesta quarta-feira uma grande oportunidade de assumir um lugar no G-4 do Campeonato Italiano. Em jogo adiado da 10.ª rodada, em razão de uma forte chuva na cidade de Údine no último dia 6 de dezembro, a equipe de Bérgamo ficou no empate por 1 a 1 com a Udinese, no estádio Friuli.

Com a igualdade, a Atalanta ficou estacionada na sexta colocação, agora com 33 pontos. Caso vencesse a Udinese, ultrapassaria Juventus, Roma e Napoli de uma vez só na tabela de classificação e subiria para o terceiro lugar, ficando só atrás de Milan (líder com 43) e Inter de Milão (vice com 40).

Já o time de Údine segue a sua luta para fugir do risco de rebaixamento à Série B. Com o ponto conquistado em casa, a Udinese chegou a 17 e segue na 15.ª colocação. Tem agora quatro pontos a mais que o Torino, que abre a zona da degola.

Em campo, logo no primeiro minuto de jogo a Udinese abriu o placar. O meia argentino Roberto Pereyra finalizou rasteiro, no meio do gol, batendo o goleiro Gollini. No entanto, pouco antes do intervalo, aos 44, o atacante colombiano Luis Muriel deixou tudo igual em uma finalização de dentro da área.

Na segunda etapa, mesmo com mais finalizações e um bom volume de jogo, os visitantes não conseguiram a vitória e o empate se manteve.

No final de semana, pela 19.ª rodada - a última do primeiro turno -, a Atalanta terá uma dura missão pela frente. Irá neste sábado até o estádio San Siro, em Milão, para encarar o líder Milan. A Udinese jogará no mesmo dia, novamente em casa, contra a Inter de Milão.