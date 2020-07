Atalanta empata com o Verona e fica distante da briga pelo título no Italiano

Uma das sensações da temporada na Europa, o Atalanta empatou em 1 a 1 com o Verona neste sábado, fora de casa, no duelo que abriu a 34ª rodada do Campeonato Italiano, e ficou mais distante da briga pelo título da competição. Zapata marcou para o time de Bérgamo e Pessina anotou o gol da equipe mandante.

O Atalanta soma os mesmos 71 pontos da vice-líder Inter de Milão, que ainda joga na rodada. A equipe de Bérgamo tem seis pontos a menos que a líder Juventus, que pode aumentar a diferença se vencer a Lazio no duelo marcado para segunda-feira. O Verona tem 42 pontos e ocupa a nona colocação na tabela de classificação.

Ainda que tenha tropeçado no Verona, o empate fora de casa não mancha a campanha fantástica do Atalanta no torneio. O time treinado por Gian Piero Gasperini está invicto na competição há 14 jogos, sendo que, neste período, chegou a emendar nove triunfos consecutivos e por pouco não derrotou a líder Juventus em Turim. O último revés aconteceu em 20 de janeiro, para o SPAL, na 20ª rodada.

Além da sequência notável no campeonato nacional, o time de Bérgamo está vivo na Liga dos Campeões e disputará as quartas de final pela primeira vez em sua história. O adversário será o Paris Saint-Germain e o duelo está marcado para 12 de agosto.

Neste sábado, o Atalanta até começou bem, fiel a seu estilo, com grande volume de jogo e pressionando o adversário. Donos do melhor ataque do campeonato, com 94 gols, os visitantes empilharam chances perdidas e não conseguiram balançar as redes na primeira etapa. As melhores oportunidades saíram dos pés de Pasalic e Zapata. Ambos pararam no goleiro Silvestri.

Na segunda etapa, Zapata enfim foi às redes. O atacante italiano aproveitou falha da zaga rival e abriu o placar aos cinco minutos. No entanto, o time mandante conseguiu buscar o empate pouco tempo depois com o meio-campista Pessina, que aproveitou rebote do goleiro Gollini. O Atalanta voltou à carga após sofrer o empate, mas novamente foi parado pelo goleiro Silvestri, um dos destaques da partida, e o empate perdurou até o final.