Atalanta faz 7 a 2 no Lecce, fora, e chega a 70 gols no Italiano

A fase da Atalanta é esplêndida. Com um pé nas quartas de final da Liga do Campeões, o time de Bérgamo segue impressionando no Campeonato Italiano. Neste domingo, arrasou o Lecce por 7 a 2 fora de casa e chegou à marca de 70 gols no torneio.

Detentora do melhor ataque da competição, a Atalanta já havia humilhado o Milan por 5 a 0 e feito 7 a 0 no Torino. A equipe não perde há cinco jogos e soma 48 pontos. Está consolidada na quarta colocação, dentro da zona de classificação à Liga dos Campeões, e abriu seis pontos para a Roma, quinta colocada. O Lecce tem 25 pontos e ocupa o 16º lugar, perto da zona de rebaixamento.

Comandada pelo técnico Gian Piero Gasperini, a Atalanta chegou a 70 gols em 25 jogos no torneio nacional. Considerando as cinco principais ligas da Europa, a equipe italiana só está atrás do Paris Saint-Germain (75), líder do Francês, e do Bayern de Munique (71), que lidera o Alemão.

Diante do Lecce, quem brilhou foi Duván Zapata. O colombiano balançou as redes três vezes no duelo, que, curiosamente, foi para o intervalo empatado em 2 a 2. Na etapa final, os visitantes deslancharam e marcaram mais cinco vezes. Além de Zapata, também marcaram Donati (contra), Ilicic, Muriel e Malinovskiy.

A Atalanta ainda tem um jogo por fazer, válido pela rodada anterior, a 25ª, e que foi adiado por conta da epidemia de coronavírus na Itália. O temor pela doença também causou o adiamento de mais cinco jogos da rodada deste fim de semana, incluindo o clássico entre Juventus e Inter de Milão. As cinco partidas foram remarcadas para o dia 13 de maio.