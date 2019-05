Atalanta ganha, assume 4º lugar na Itália e entra na zona da Liga dos Campeões

O final de temporada da Atalanta está sendo dos sonhos para os torcedores do clube de Bérgamo. Finalista da Copa da Itália - enfrentará a Lazio, no dia 15 de maio, no estádio Olímpico, em Roma -, a equipe assumiu nesta segunda-feira a quarta colocação do Campeonato Italiano ao derrotar em casa a Udinese por 2 a 0, no encerramento da 34.ª rodada. O posto dá hoje uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa.

Com 59 pontos, a Atalanta termina a rodada na frente de Roma (58), Torino (56), Milan e Lazio (55). Na Itália, os quatro primeiros se classificam à Liga dos Campeões e o quinto e sexto lugares avançam à Liga Europa. Por coincidência, a equipe celeste de Roma será a próxima adversária pelo Campeonato Italiano, neste domingo, no estádio Olímpico.

Já a Udinese somou a quarta partida consecutiva sem vencer na competição e continua lutando contra o rebaixamento. Com 33 pontos, o time de Údine segue na 17.ª colocação, a primeira fora da degola. Tem quatro pontos a mais que o Empoli, que ocupa o 18.º lugar. Neste sábado, em casa, a equipe recebe a Inter de Milão, dona da terceira posição - só atrás de Juventus, já campeã, e Napoli.

Em campo, a Atalanta teve dificuldade para superar a Udinese. O primeiro gol só saiu aos 36 minutos do segundo tempo com a cobrança de pênalti convertida pelo holandês Marten de Roon. Pouco depois, aos 40, o croata Mario Pasalic garantiu o triunfo com o tento marcado em um chute desviado pela zaga adversária, que enganou o goleiro Juan Musso.

No outro jogo desta segunda-feira, a Fiorentina aumentou a sua crise ao perder em casa para o Sassuolo por 1 a 0 - gol do meia Domenico Berardi, aos 35 minutos do primeiro tempo. No estádio Artemio Francchi, em Florença, a torcida vaiou muito os jogadores, que foram derrotados pela Atalanta na última quinta, pelas semifinais da Copa da Itália.

O resultado negativo fez a Fiorentina cair para a 12.ª colocação, com 40 pontos. Foi ultrapassada pelo Sassuolo, que assumiu a 10.ª posição, com 41.