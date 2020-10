Atalanta goleia Cagliari, mantém 100% de aproveitamento e vira líder do Italiano

A Atalanta dá mostras de que a impressionante campanha na temporada passada, em que ficou a uma passo de alcançar as semifinais da Liga dos Campeões e terminou o Campeonato Italiano em terceiro lugar, não foi algo isolado. Consistente, o time de Bérgamo continua apresentando um futebol ofensivo nesta temporada e virou líder do torneio nacional após golear o Cagliari neste domingo por 5 a 2, em casa.

A Atalanta venceu seus três jogos que disputou até aqui na liga italiana. Com isso, some nove pontos e lidera de forma isolada. No entanto, outros times ainda jogam na rodada e também podem alcançar os nove pontos. O Cagliari tem apenas um ponto conquistado e ocupa a 17ª colocação.

A goleada da Atalanta em casa foi inteiramente construída com gols de estrangeiros. Marcaram os colombianos Luis Muriel e Zapata, o argentino Papu Gómez, o croata Pasalic e o holandês Lammers.

Com um futebol ofensivo, o time do técnico Gian Piero Gasperini terminou o duelo com mais de 20 finalizações, sendo 12 no alvo, e 59% de posse de bola. Além disso, trocou mais de 600 passes e procurou envolver o adversário quando tinha a bola. O jogo vistoso reforça que a equipe deve brigar na parte de cima da tabela mais uma vez.

O Cagliari descontou com dois de seus principais jogadores: o zagueiro uruguaio Diego Godín, contratado no mês passado, e o atacante brasileiro João Pedro, destaque na última temporada ao ser artilheiro da equipe com 19 gols em 39 partidas.

A rodada do Italiano continua neste domingo com a incerteza sobre Juventus x Napoli. Com dois casos de covid-19 no elenco, o time de Nápoles foi proibido pelas autoridades locais de viajar a Turim por precaução e aguarda para saber se o duelo será adiado ou se os donos da casa vencerão por W.O. Ainda não há uma posição oficial da liga italiana.