Atalanta goleia novato Frosinone na estreia do Campeonato Italiano

O Atalanta goleou o Frosinone por 4 a 0 nesta segunda-feira, em casa, e fechou a primeira rodada do Campeonato Italiano na liderança por ter melhor saldo de gols. O atacante argentino Alejandro Gomez foi o destaque da partida com dois gols. Hateboer e Pasalic completaram o placar.

Na estreia da competição, o modesto Atalanta teve desempenho melhor do que a atual heptacampeã Juventus, que sofreu para vencer na estreia do astro Cristiano Ronaldo - bateu o Chievo Verona por 3 a 2.

Também foi superior ao Napoli, vice-campeão da temporada, e que derrotou a Lazio por 2 a 1, fora de casa. A Roma também venceu por uma diferença mínima ao bater o Torino por 1 a 0. E a Inter de Milão perdeu na estreia por 1 a 0 para o Sassuolo, fora.

A primeira rodada do Italiano teve dois jogos adiados dos clubes da cidade de Gênova, Sampdoria e Genoa, por causa da tragédia ocorrida na última terça, quando a ponte Morandi despencou e deixou ao dezenas de mortos.

O duelo Sampdoria e Fiorentina, no estádio Luigi di Ferraris, em Gênova, foi remarcado para 19 de setembro e a partida entre Milan e Genoa, no estádio San Siro, em Milão, acontecerá em 31 de outubro.

A segunda rodada do Italiano terá dois grandes jogos no sábado. A Juventus receberá a Lazio, às 13h (de Brasília), no duelo que marcará a estreia de Cristiano Ronaldo em Turim e o Napoli receberá o Milan, às 15h30. O Atalanta volta a campo na próxima segunda-feira para visitar a Roma e o Frosinone receberá o Bologna no domingo.