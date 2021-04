Atalanta goleia o Bologna por 5 a 0 e assume a vice-liderança do Italiano

Dando trabalho aos gigantes do Campeonato Italiano há duas temporadas, a Atalanta conseguiu neste domingo atingir a vice-liderança, mesmo que de forma provisória. Ela veio com uma goleada sobre o Bologna por 5 a 0, no estádio Atleti Azzurri d'Italia, em Bérgamo, pela 33.ª rodada, que a fez chegar a 68 pontos, deixando Milan e Juventus para trás.

Para seguir como vice-líder, a Atalanta precisa torcer para um tropeço do Milan, que tem 66 pontos e encara a Lazio nesta segunda-feira, no estádio Olímpico, em Roma. Próxima de garantir, pela terceira vez seguida, uma vaga na Liga dos Campeões da Europa, a equipe comanda pelo técnico Gian Piero Gasperini tem agora sete partidas de invencibilidade na competição. A última derrota foi justamente para a Internazionale, líder do Campeonato Italiano com 79 pontos.

No primeiro tempo, Malinovsky abriu o placar aos 22 minutos e o atacante colombiano Luis Muriel, terceiro maior artilheiro da competição com 19 gols, ampliou cobrando pênalti aos 44. Na etapa final, Freuler, aos 12, Duván Zapata, aos 14, e Miranchuk, aos 28, deram números finais. Schouten, do Bologna, foi expulso no começo do segundo tempo.

Com relação à Juventus, que tem a mesma pontuação do time de Milão, o de Bérgamo aproveitou o empate da equipe de Cristiano Ronaldo com a Fiorentina, mais cedo, em Florença, para ultrapassar de vez na tabela de classificação.

Na próxima rodada, a Atalanta visita o Sassuolo. A Internazionale pega o lanterna Crotone fora de casa. Milan x Benevento e Udinese x Juventus são outros os jogos dos quatro primeiros colocados. A equipe de Bérgamo ainda tem compromisso pela final da Copa da Itália contra a Juventus, em Roma, no dia 19 de maio.

Quem está mais distante de vaga nas competições europeias da próxima temporada é a Roma, que neste domingo foi derrotada pelo Cagliari por 3 a 2, em Cagliari. O time da casa abriu o placar com Lykogiannis e os visitantes empataram com Carles Perez ainda no primeiro tempo. Depois do intervalo, Razvan Marin e o brasileiro João Pedro colocaram os anfitriões em vantagem por dois gols de diferença e o máximo que a equipe romana fez foi diminuir com Federico Fazio.

Com 55 pontos, a Roma está em sétimo lugar, distante oito pontos do Napoli, que é o quinto colocado e teria uma vaga na próxima edição da Liga Europa. O Cagliari, na luta contra o rebaixamento, está agora na 17.ª posição, a primeira fora da degola, com 31 pontos.