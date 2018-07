Atalanta goleia Roma com três gols do argentino Denis

O resultado manteve a Roma com 38 pontos, na quita colocação no torneio. Já a Atalanta está em 11º lugar, com 31 pontos. A equipe teve seis pontos deduzidos antes do Campeonato Italiano por ter, supostamente, participado de um escândalo de manipulação de resultados.

No jogo deste domingo, Marilungo abriu o placar aos dez minutos para a Atalanta, que ampliou aos 19, com Denis. Bonini ainda diminuiu aos 36 minutos para a Roma, mas Denis marcou mais duas vezes, aos 2 e aos 31 minutos do segundo tempo.

O argentino é um dos vice-artilheiros do Campeonato Italiano, com 15 gols, ao lado do sueco Zlatan Ibrahimovic e do uruguaio Edinson Cavani. Antonio di Natale é o artilheiro do torneio com 17 gols.

Também neste domingo, o Chievo Verona venceu o lanterna Cesena por 1 a 0, e o Siena goleou o Palermo por 4 a 1. O Catania bateu o Novara por 3 a 1, enquanto Lecce superou o Cagliari por 2 a 1.