Atalanta marca 4 em 15min, atropela Bologna e sobe na briga por Liga dos Campeões

Com um início de jogo arrasador, a Atalanta marcou quatro gols em apenas 15 minutos e atropelou o Bologna com uma vitória por 4 a 1, nesta quinta-feira, em Bérgamo, e ficou mais perto de entrar na zona de classificação à Liga dos Campeões no Campeonato Italiano.

Com a goleada, a equipe se isolou na quinta posição da competição nacional, com 51 pontos, apenas um atrás do Milan, quarto colocado e que hoje fecha a área de acesso ao principal interclubes da Europa. E o time de Milão terá pela frente a líder Juventus, no sábado, em Turim, no clássico válido pela 31ª rodada do torneio. No dia seguinte, o time de Bérgamo vai encarar a Inter, terceira colocada, em Milão.

Agora ocupando o primeiro posto do Italiano que assegura um lugar na Liga Europa, a Atalanta foi letal atuando em casa contra o Bologna. O meia-atacante esloveno Ilicic abriu o placar do duelo aos 3 minutos e já aos 5 voltou a balançar as redes para ampliar.

Atordoados, os visitantes levaram mais um gol aos 9 minutos, quando o lateral-direito holandês Hateboer marcou para aumentar a vantagem para 3 a 0. E, para completar o "estrago" que fulminou rapidamente o rival, o atacante colombiano Zapata fez o quarto aos 15.

Foi o 20º gol do jogador sul-americano neste Italiano, no qual ele se isolou na vice-artilharia, ultrapassando Cristiano Ronaldo, que acumula 19 bolas na rede pela Juventus. Com 21, Quagliarella, da Sampdoria, é o máximo goleador da competição.

Na etapa final do confronto em Bérgamo, Riccardo Orsolini descontou para o Bologna aos 9 minutos, mas o que poderia ser um princípio de reação dos visitantes não se confirmou e a equipe terminou o dia na 18ª posição, com 27 pontos, encabeçando a zona de rebaixamento. Na última quarta, o time já havia sido ultrapassado pelo Empoli, que assumiu o 17º lugar, com 28 pontos, ao superar o vice-líder Napoli por 2 a 1.

No outro jogo disputado nesta quinta pelo Italiano, o Sassuolo também soube aproveitar bem o fator campo ao bater o Chievo por 4 a 0, com dois gols do turco Merih Demiral, e subir para a 11ª posição, com 35 pontos. Já o rival goleado segue afundado na lanterna, com apenas 11 pontos, e cada vez mais próximo de cair para a segunda divisão.

ESPANHOL - Em outros dois jogos encerrados há pouco em um grande torneio doméstico na Europa, a Real Sociedad venceu o Betis por 2 a 1, em casa, e subiu para a nona posição do Campeonato Espanhol, com 40 pontos, enquanto o Leganés superou o Valladolid por 1 a 0, também como mandante, e ficou pouco atrás na tabela, em 12º, com 39 pontos.