Atalanta perde seu artilheiro por três semanas

A lesão de Denis é uma baixa importante para a Atalanta, já que o atacante é o seu principal jogador e a equipe ainda corre riscos de rebaixamento. O time começou o Campeonato Italiano com menos seis pontos por conta de participação em escândalo de manipulação de resultados. Agora, está oito pontos acima da zona de descenso.

Além disso, a Atalanta não conta com o seu outro atacante titular, Guido Marilungo, que se contundiu durante partida contra a Inter de Milão, no último fim de semana. No domingo, a equipe vai enfrentar o Bologna pelo Campeonato Italiano.

Em sua melhor temporada no futebol italiano, Denis já marcou 15 gols. O atacante argentino foi contratado pelo Napoli em 2008, junto ao Independiente. Depois, foi para a Udinese em 2010. Ele está na Atalanta desde agosto de 2011.