Atalanta prepara proposta de R$ 36 milhões por Róger Guedes, do Palmeiras

O Atalanta, da Itália, pretende apresentar em breve uma proposta pelo atacante Róger Guedes, do Palmeiras. Segundo a edição desta quinta-feira do jornal La Gazzetta dello Sport, o time pensa em oferecer aproximadamente 10 milhões de euros (R$ 36,5 milhões) pelo jogador de 20 anos ainda nesta janela de transferências.

De acordo com a publicação, os olheiros do Atalanta gostaram das observações realizadas em jogos do Palmeiras e ressaltaram à diretoria a parceria formada entre Róger Guedes e Gabriel Jesus durante a campanha do título brasileiro da equipe, no ano passado.

O Atalanta foi a principal surpresa do último Campeonato Italiano, ao chegar em quarto lugar e garantir classificação para a Liga Europa. Neste ano o Spartak Moscou, da Rússia, também fez sondagens por Róger Guedes, de 20 anos. Para se prevenir deste assédio, o Palmeiras atualizou o contrato dele em janeiro, com extensão do vínculo até 2021 e mais aumento salarial.