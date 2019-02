Atalanta derrota SPAL e embola briga no Italiano por vaga na Liga dos Campeões

A Atalanta fez sua parte neste domingo, venceu e embolou a disputa por uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada. Pela 23.ª rodada do Campeonato Italiano, a equipe recebeu o SPAL em Bérgamo e levou a melhor por 2 a 1, de virada, com gols de Ilicic e Duvan Zapata. Petagna marcou para os visitantes.

O resultado levou a Atalanta a 38 pontos, na quinta colocação que hoje lhe daria uma vaga na Liga Europa. A equipe tem a mesma pontuação da Roma, quarto lugar, que está na zona de classificação para a Liga dos Campeões, e da Lazio, em sexto. O Milan vem logo atrás, com 36, mas ainda atua na rodada.

Quem também continua subindo na tabela é o Torino, que recebeu neste domingo a Udinese e conseguiu uma vitória magra, por 1 a 0, com o gol de Aina no primeiro tempo. O resultado levou a equipe de Turim a 31 pontos, na décima colocação, enquanto a Udinese parou nos 19, em 16.º e lutando contra o rebaixamento.

Na oitava colocação aparece a Sampdoria, que recebeu o vice-lanterna Frosinone neste domingo, foi surpreendido por 1 a 0, com gol de Daniel Ciofani, e parou nos 33 pontos. Na outra partida do dia, o Bologna ficou apenas no empate com o Genoa, por 1 a 1, em casa, e manteve-se na zona de rebaixamento.